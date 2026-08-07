Представник США встановив найкращий результат сезону у світі, випередивши Дорощука
Джувон Гаррісон / Фото - Х
Американський стрибун у висоту Джувон Гаррісон встановив новий найкращий результат сезону в світі – 2,34 м.
Це сталося у Монако на турнірі срібної серії Континентального туру.
Гаррісон на 1 см перевершив попередній найкращий результат сезону у світі (2,33 м), який належав українцеві Олегу Дорощуку. Він встановив його у червні на турнірі в Бердичеві.
Змагання стали етапом серії «What Gravity Tour», заснованої катарцем Мутазом Баршимом.
«Срібний» етап континентального туру, Монако. Стрибки у висоту, чоловіки
1. Джувон Гаррісон (США) – 2.34 м
2. Тайус Вілсон (США) – 2.30 м
3. Крістіан Фалоккі (Італія) – 2.27 м
Раніше дворазовий олімпійський чемпіон оновив рекорд сезону-2026 у стрибках в довжину.
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