Розклад виступів українців на ЧЄ з легкої атлетики 11 серпня: Кохан у фіналі, Дорощук стартує на турнірі
Ткачук виступить у півфіналі континентальної першості
Михайло Кохан / Фото - Суспільне Спорт
Представляємо розклад змагань за участі українців на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики.
Континентальна першість у Бірмінгемі. Трансляцію заплановано на «Суспільне Спорт».
Розклад виступів українців 11 серпня:
12.33. Стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікація (Роман Петрук, Олег Дорощук, Дмитро Нікітін)
12.45. Біг на 400 м з/б, жінки, півфінали (Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна)
13.40. Біг на 110 м з/б, чоловіки, кваліфікація (Олег Кукота, Дмитро Багінський)
21.05. Стрибки з жердиною, жінки, кваліфікація (Марина Килипко)
21.10. Метання молота, чоловіки, фінал (Михайло Кохан)
Нагадаємо, Кохан з четвертим результатом вийшов до фіналу чемпіонату Європи-2026.
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