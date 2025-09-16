Дорощук зупинився у кроці від медалі чемпіонату світу-2025
Українець з результатом 2.31 став четвертим
Фото: Getty Images
На чемпіонаті світу-2025 у японському Токіо завершився розіграш нагород зі стрибків у висоту серед чоловіків.
Єдиний представник України у фіналі Олег Дорощук до останнього боровся за нагороди. Українець зупинився на висоті 2.34 та за кількістю спроб на планці 2.31 м поступився Яну Штефелі у боротьбі за бронзу. Золото ж розіграли Геміш Керр та Ву Санхьок – новозеландець єдиним з учасників взяв 2.36 м та став чемпіоном.
ЧС-2025. Стрибки у висоту
1. Геміш Керр (Нова Зеландія) – 2.36 м
2. Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2.34 м
3. Ян Штефела (Чехія) – 2.31 м
4. Олег Дорощук (Україна) – 2.31 м
Нагадаємо, що Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.
