Дюплантіс: «Для мене Бубка – легенда. Я намагаюся перехопити у нього естафету»
Дворазовий олімпійський чемпіон – про присутність українця на фіналі Діамантової ліги
Дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною швед Арман Дюплантіс для HLN відреагував на те, що Сергій Бубка стане почесним гостем фіналу Діамантової ліги.
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«Що? Бубка приїде? Я цього не знав. Це справді круто.
Звичайно, для мене він також легенда. Він вивів наш вид спорту на той рівень, на якому він перебуває зараз. Я намагаюся перехопити у нього естафету та розвивати цей вид спорту у схожому напрямку».
Фінал Діамантової ліги пройде 4-5 вересня у Брюсселі.
Нагадаємо, у серпні Дюплантіс виграв етап Діамантової ліги у Лозанні.