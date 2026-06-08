Дюплантіс вперше з 2023 року не зміг виграти турнір, його серія налічувала 40 перемог
Вдома шведу вдалося підкорити планку висотою 5.80 м
близько 3 годин томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс посів друге місце на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
Йому вдалося підкорити лише планку на позначці 5.80 м, після чого він двічі схибив на 6,00 м і залишив свою третю спробу на 6,05 м, де також зазнав невдачі.
Дюплантіс вперше з 2023 року програв змагання зі стрибків у висоту з жердиною. Його переможна серія налічувала 40 турнірів поспіль.
На Діамантовій лізі в Монако у липні 2023 року востаннє Арман не здобував перемогу на змаганнях.
Діамантова ліга. Стокгольм, Швеція. Стрибки з жердиною. Чоловіки
1. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5.90
2. Арман Дюплантіс (Швеція) – 5.80
3. Баптіст Тьєррі (Франція) – 5.80
Нагадаємо, в цьому році Дюплантіс переписав історію легкої атлетики, встановивши новий світовий рекорд – 6,31 метра.