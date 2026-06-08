Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс посів друге місце на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Йому вдалося підкорити лише планку на позначці 5.80 м, після чого він двічі схибив на 6,00 м і залишив свою третю спробу на 6,05 м, де також зазнав невдачі.

Дюплантіс вперше з 2023 року програв змагання зі стрибків у висоту з жердиною. Його переможна серія налічувала 40 турнірів поспіль.

На Діамантовій лізі в Монако у липні 2023 року востаннє Арман не здобував перемогу на змаганнях.

Діамантова ліга. Стокгольм, Швеція. Стрибки з жердиною. Чоловіки

1. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5.90

2. Арман Дюплантіс (Швеція) – 5.80

3. Баптіст Тьєррі (Франція) – 5.80

Defeat for Duplantis!@mondohoss600 can't go higher than 5.80m and loses in the #DiamondLeague for the first time in three years.@kurtismarschall clears 5.90m to take a famous victory!#StockholmDL🇸🇪

📸 @GorczynskaMarta / Thomas Windestam pic.twitter.com/uwvB2XXuKm — Wanda Diamond League (@Diamond_League) June 7, 2026

Нагадаємо, в цьому році Дюплантіс переписав історію легкої атлетики, встановивши новий світовий рекорд – 6,31 метра.