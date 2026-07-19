Володимир Кириченко

Зірковий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс не зумів виграти золото на етапі Діамантової ліги в Лондоні.

Дворазовий олімпійський чемпіон змагався з пов’язкою на нозі й вирішив відмовитися від стрибків на висоті 6.04 м.

Це його друга поразка за п’ять стартів цього сезону Діамантової ліги – перша була в Стокгольмі.

Перше місце за спробами посів американець Сем Кендрікс.

Нагадаємо, що шведський легкоатлет є чинним світовим рекордсменом у цій дисципліні. У березні 2026 року він підкорив висоту у 6,31 м та вп’ятнадцяте оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною.

Діамантова ліга. Лондон, Велика Британія. Стрибки з жердиною. Чоловіки

1. Сем Кендрікс (США) – 5.95 м

2. Арман Дюплантіс (Швеція) – 5.95 м

3. Куртіс Маршалл (Австралія) – 5.95 м

4. Еммануїл Караліс (Греція) – 5.95 м

Нагадаємо, у червні Дюплантіс виграв золото Діамантової ліги у Парижі, встановивши рекорд етапу.