«Це жахливо»: Дюплантіс пояснив, чому знявся з фіналу Діамантової ліги
У шведа виник біль у паху
Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс пропустив фінал Діамантової ліги в Брюсселі.
Олімпійський чемпіон був змушений знятися зі змагань через біль у паху, який відчув під час розминки. Слова наводить SVT.
Це жахливо – не мати змоги змагатися. Але мені не подобається виходити на старт, коли я не почуваюся повністю здоровим.
Дюплантіс: «Для мене Бубка – легенда. Я намагаюся перехопити у нього естафету».
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
1
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.