Хороші новини для збірної України. Лунін повернувся до тренувань у Реалі
Українець знову на базі мадридського клубу
Голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін відновив тренувальний процес і повернувся на клубну базу після хвороби. Королівський клуб опублікував відповідні фотографії.
Воротар не готувався до матчу Ліги чемпіонів з Інтером, який завершився перемогою Реала з рахунком 2:1. Лунін був відсутній на базі у Вальдебебасі разом зі своїми партнерами через грип.
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Реал продемонстрував, що перший номер Тібо Куртуа та резервний голкіпер Лунін перебувають в оптимальній формі та продовжують підготовку до гри п'ятого туру чемпіонату Іспанії.
У суботу, 12 вересня, підопічні Жозе Моуріньо зіграють на домашній арені проти Райо Вальєкано. Андрій брав участь у товариських матчах, але на старті сезону на поле ще не виходив.
Повернення до тренувань є хорошою новиною і для збірної України. Лунін може допомогти синьо-жовтим у майбутніх матчах Ліги націй.
Під час найближчої міжнародної паузи збірній України доведеться провести одразу чотири поєдинки. Відновлення Луніна дозволить воротарю продовжити підготовку до цих матчів після повернення до роботи у складі Реала.
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