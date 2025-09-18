Магучіх і Левченко пробилися до фіналу ЧС у стрибках у висоту
Українки взяли висоту 1.92 м
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко успішно подолали кваліфікацію на чемпіонаті світу з легкої атлетики та вийшли до фіналу у стрибках у висоту.
Обидві спортсменки взяли висоту 1.92 м, що забезпечило їм місця серед 16 найсильніших учасниць.
Ще одна представниця України, Катерина Табашник, не змогла подолати вирішальну висоту й припинила боротьбу на стадії кваліфікації.
Фінал жіночих стрибків у висоту запланований на неділю, 21 вересня.
Дорощук зупинився у кроці від медалі чемпіонату світу-2025.