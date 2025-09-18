Денис Сєдашов

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко успішно подолали кваліфікацію на чемпіонаті світу з легкої атлетики та вийшли до фіналу у стрибках у висоту.

Обидві спортсменки взяли висоту 1.92 м, що забезпечило їм місця серед 16 найсильніших учасниць.

Ще одна представниця України, Катерина Табашник, не змогла подолати вирішальну висоту й припинила боротьбу на стадії кваліфікації.

Фінал жіночих стрибків у висоту запланований на неділю, 21 вересня.

