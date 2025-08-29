Новозеландський легкоатлет Геміш Керр, який став чемпіоном Діамантової ліги-2025 у стрибках у висоту серед чоловіків, прокоментував жіночий фінал турніру, який відбувся 27 серпня в Цюриху. Слова легкоатлета навів портал «Суспільне».

Керр відзначив високий рівень виступів українок Ярослави Магучіх і Юлії Левченко, а також австралійки Ніколи Оліслагерс, висловивши інтерес до їхньої конкуренції на майбутньому чемпіонаті світу в Токіо. Оліслагерс перемогла з рекордом сезону (2,04 м), Магучіх посіла друге місце (2,02 м), а Левченко стала четвертою (2,00 м).

«Ми завжди прагнемо стрибати якомога вище. Я розумію, що 2.04 метра проти 2.32 м у чоловіків — це, можливо, більше вражає. Але справа ще й тому, з ким ти змагаєшся та що відбувається на турнірі. Якби ми мали умови, як дівчата вчора, можливо, все було б інакше. Але це дуже надихає — дивитися їхні змагання і те, як високо вони летіли». Геміш Керр

Нагадаємо, у чоловічому фіналі Керр обійшов українця Олега Дорощука, який здобув срібло.