«Я почувався дуже впевнено». Керр після перемоги у фіналі Діамантової ліги
Для новозолендця – це перший діамант у кар'єрі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Новозеландський стрибун у висоту Геміш Керр поділився враженнями після тріумфу у фіналі Діамантової ліги в Цюриху. Слова наводить Суспільне Спорт.
У вирішальній дуелі він обійшов українця Олега Дорощука, подолавши висоту 2.32 м.
Сьогодні я був дуже впевнений. Це був тривалий сезон, у мене були певні незадовільні результати, та, гадаю, що вони дозволили мені вирости як атлету. І зараз, коли це потрібно, ці хороші стрибки нарешті виникають. Перед чемпіонатом світу маю багато впевненості.
