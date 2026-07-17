Володимир Кириченко

У п’ятницю, 17 липня, чоловіча збірна України з волейболу зіграє свій одинадцятий матч в рамках Ліги націй сезону-2026.

Наша команда зіграє зі збірною Туреччини.

Початок – о 17.30. Пряма трансляція доступна на «Суспільне Спорт».

Наразі на рахунку збірної України 6 перемог та 4 поразки, команда займає проміжну 6-ту позицію у турнірній таблиці.

У плей-оф виходить 7 найкращих команд, восьму путівку гарантовано отримає Китай, що прийматиме фінальний раунд.

У стартовому матчі турніру Україна програла Японії (0:3), у другому – перемогла Китай (3:1), у третьому – здолала Кубу (3:0), у четвертому – програла Польщі (2:3).

У п’ятому матчі збірна перемогла Бразилію (3:1), у шостому – Італію (3:0), у сьомому – Канаду – (3:1), а у восьмому поступилася Болгарії (1:3), у дев’ятому – здолала Іран (3:1), а в десятому програла Сербії (1:3).

Зазначимо, що чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проводить у Лізі націй.