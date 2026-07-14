Кохан посів четверте місце на Меморіалі Іштвана Гуляя
Українець відправив снаряд на 81.48 метра
близько 2 годин томуПідписатися в
Лідер збірної України з метання молота Михайло Кохан зупинився за крок від подіуму на престижних легкоатлетичних змаганнях Меморіал Іштвана Гуляя в Угорщині.
Найкращою для 25-річного українця стала друга спроба, у якій він відправив снаряд на 81.48 метра.
Показник 81.48 м став четвертим найкращим результатом у кар'єрі легкоатлета.
Меморіал Іштвана Гуляя. Будапешт (Угорщина)
1. Ітан Кацберг (Канада) – 83.55 м
2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81.74 м
3. Бенце Галаш (Угорщина) – 81.65 м
4. Михайло Кохан (Україна) – 81.48 м
Нагадаємо, у червні цього року Кохан оновив особистий рекорд, метнувши молот на 82.38 м.
Магучіх і Геращенко візьмуть участь в етапі Діамантової ліги в Лондоні.
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