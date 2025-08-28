Головна суперниця Магучіх оновила рекорд сезону у світі
Це відбулося у фіналі Діамантової ліги
близько 1 години тому
Нікола Оліслагерс / Фото - Fox Sports
У Цюриху (Швейцарія) відбувся фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.
Титулована австралійка Нікола Оліслагерс з першої спроби взяла висоту у 2,04 метра.
Це – рекорд сезону, рекорд карʼєри Ніколи, а також рекорд Океанії. Попередній найкращий результат австралійки – 2,03 метра був встановлений у 2023 році.
З цим результатом вона здобула перемогу у фіналі турніру, випередивши українку Ярославу Магучіх.
Нагадаємо, українка Юлія Левченко з результатом 2.00 м завершила фінал четвертою.