У Цюриху (Швейцарія) відбувся фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.

Титулована австралійка Нікола Оліслагерс з першої спроби взяла висоту у 2,04 метра.

Це – рекорд сезону, рекорд карʼєри Ніколи, а також рекорд Океанії. Попередній найкращий результат австралійки – 2,03 метра був встановлений у 2023 році.

З цим результатом вона здобула перемогу у фіналі турніру, випередивши українку Ярославу Магучіх.

Нагадаємо, українка Юлія Левченко з результатом 2.00 м завершила фінал четвертою.