Кохан: «Треба накопичувати енергію перед чемпіонатом світу»
Тепер головний виклик для Михайла — це ЧС
близько 2 годин тому
Український метальник молота Михайло Кохан провів останній старт перед чемпіонатом світу з легкої атлетики.
На етапі Діамантової ліги в польській Сілезії 23-річний спортсмен посів четверте місце у «недіамантовій» дисципліні. Найкращий результат Кохан показав у четвертій спробі — 77,98 м.
Цей виступ став завершальним етапом підготовки українця до головного турніру сезону — чемпіонату світу.
У коментарі для Суспільне Спорт Кохан зазначив, що зараз головне завдання — зберегти сили й підійти до ЧС у оптимальній формі.
Треба накопичувати енергію. Не було перед цими змаганнями якогось запалу. Ще місяць є, будемо потроху працювати, щось таке робити. Відпочити треба, щоб я засумував за змаганнями.
Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги у Сілезії.