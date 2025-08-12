Кохан здобув бронзу на етапі Золотого туру в Угорщині
Українець став третім з результатом 80,84 метра
Фото: multimedia.rhineruhr2025
Українець Михайло Кохан виборов бронзову медаль у метанні молота на етапі Золотого туру з легкої атлетики, що відбувся в Угорщині. Його найкраща спроба – 80,84 м.
Переможцем став господар змагань Бенце Галаш, який із результатом 83,18 м показав найкращий результат сезону у світі, випередивши олімпійського чемпіона Ітана Кацберга.
