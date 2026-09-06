«Не все вийшло, як я хотіла»: Магучіх прокоментувала срібло у фіналі Діамантової ліги
Українка поділилася емоціями після другого місця на турнірі
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі. Слова наводить Суспільне Спорт.
Українка виборола срібну нагороду, посівши друге місце другий рік поспіль. Магучіх не змогла подолати планку на висоті 2,01 метра з трьох спроб. Переможницею турніру стала австралійка Елеанор Паттерсон, яка взяла цю висоту з третьої спроби.
Я не скажу, що була нервова, але відчула трішечки. Не все вийшло, як я хотіла, і технічно не так. Але нічого, друге місце фіналу Діамантової ліги. Треба до кінця стрибати, до кінця виконувати свій розбіг насправді, і тоді все буде круто.
Дорощук розділив третю сходинку з олімпійським чемпіоном у фіналі Діамантової ліги.
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