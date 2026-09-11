Збірна України з волейболу здобула другу перемогу на Євро-2026
Синьо-жовті обіграли Північну Македонію
Чоловіча збірна України з волейболу здобула другу перемогу на груповому етапі чемпіонату Європи-2026. У матчі 2-го туру підопічні Рауля Лосано обіграли Північну Македонію.
Перші два сети українці виграли з однаковим рахунком — 25:22. У третій партії збірна України зафіксувала перевагу в 15 очок, закривши сет з рахунком 25:10.
Найрезультативнішим гравцем у синьо-жовтих став Олег Плотницький — 16 очок.
Чемпіонат Європи-2026. 2-й тур
Україна – Північна Македонія – 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)
У 1-му турі синьо-жовті здолали Ізраїль (3:1). Наступний матч збірна України проведе 12 вересня проти Болгарії.
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