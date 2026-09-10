«Наша позиція не змінилася». У World Athletics відповіли щодо повернення росіян та білорусів
Себастьян Коу відреагував на позицію МОК щодо атлетів із країн-агресорок
Президент World Athletics Себастьян Коу заявив, що асоціація не змінюватиме свою позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних турнірів під час війни проти України. Слова наводить Суспільне Спорт.
Наша позиція не змінилася. Народ України знає позицію Міжнародної федерації легкої атлетики, і ми дотримуємось її — це, на нашу думку, відповідає найкращим інтересам спорту та його цілісності.
Тиск з боку МОК? Я пройшов через багато викликів за життя. Але я рідко почуваюся під тиском.
Магучіх — друга у фіналі Діамантової ліги, Геращенко — у топ-5.
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