Бронзовий призер Парижа-2024 Михайло Кохан висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про плани на сезон-2026:

Це буде в березні. А потім вже почнуться турніри. У календарі перші змагання з метання молота – в кенійському Найробі 24 квітня. Буду я там чи ні, побачимо.

Хотілося б бути і показати там хороший результат – шокувати всіх суперників, щоб вони більше нічого не змогли зробити. І далі вже з травня до вересня у нас багато змагань.

Рік дуже насичений. Цілі (на 2026-й) – не збавляти обертів та тримати темп. Ніби якийсь темп собі задав – треба його продовжувати та гідно представляти нашу країну надалі.

Само собою, (хочеться) більше перших місць. Але не нижче третього, бо це не дуже радісні позиції. На кожних змаганнях гарно виступати, показувати свій результат та бути самим собою. Не відволікатися чи дивитися на інших, а робити свою справу. Ми переможемо.

Щось вдалося, щось – ні. З того, що планували, – майже все. Але щось десь не вийшло в плані місць. Плани грандіозні. Залишилося попрацювати над реалізацією.