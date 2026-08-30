Кохан здобув срібну медаль на турнірі Континентального туру в Італії
Українець показав результат 78,78 метра
Український метальник молота Михайло Кохан здобув срібну медаль на етапі бронзової серії Континентального туру в італійській Брешії.
Українець посів друге місце з результатом 78,78 метра, який виявився його найкращим у другій спробі. Перемогу на турнірі здобув представник Угорщини Бенце Халаш із 80,67 метра. Третім став німець Сьорен Клозе — 76,41 метра.
Українка Климець здобула перемогу на змаганнях срібної серії в Угорщині.
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