Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розповіла про деталі травми, через яку була змушена пропустити два місяці поточного сезону.

Спортсменка зазнала розриву колінної зв'язки та перебувала під загрозою дострокового завершення виступів. Слова наводить Суспільне Спорт.

У мене був розрив колінної зв’язки. Упала. Ще два місяці тому не була впевнена, чи продовжуватиметься для мене сезон. Півтора місяця взагалі не могла ні бігати, ні ходити, ні стрибати. Тому те, що я [виступила в Сілезії] – це просто «вау»! Період відновлення був і тривалим, і водночас минув доволі швидко. Найголовнішим було повернутися й зрозуміти, що я знову можу стрибати.

Мені потрібен був цей старт, щоб відчути впевненість у власних силах. Змагання завжди найкраще показують твою бойову готовність. Я більше хвилювалася не за сам турнір, а за те, як поводитимуться ноги.

У цей період я, мабуть, уперше так довго була вдома посеред сезону. Попри те, що довелося пропустити деякі змагання й тренування, величезний плюс у тому, що я набралася сил та енергії.