Президент Шахтаря Рінат Ахметов звернувся до українських гірників з нагоди їхнього професійного свята.

«Дорогі друзі!

Сьогодні я, перш за все, хочу сказати вам дякую.

Шахтарська праця ніколи не була легкою. Але вже тринадцятий рік ви працюєте в умовах війни – з постійною тривогою за близьких, із новими ризиками та випробуваннями.

Ворог робить усе, щоб залишити наші домівки без світла й тепла. Тому кожна шахта, що працює, кожна видобута тонна вугілля – це внесок не лише в економіку, а й в енергетичну стійкість України. Це світло і тепло в домівках українців.

Я точно знаю, що за вашою працею стоять не лише професіоналізм та досвід. За нею стоїть сила характеру. Шахтарський характер – це не гучні слова. Це те, що ви щодня доводите своїми вчинками. Це відповідальність за свою роботу і за людей поряд. Готовність, попри всі випробування, продовжувати працювати – заради своїх родин та заради своєї країни.

Дякую кожному з вас за вашу роботу і за кожну зміну. За те, що не відступаєте перед труднощами. За те, що допомагаєте Україні вистояти.

Низький уклін вашим колегам, які сьогодні захищають Україну в лавах Збройних Сил. Ми пишаємося ними й чекаємо на їхнє повернення додому.

Особливі слова подяки – нашим ветеранам, які після служби повертаються до рідних колективів та продовжують працювати. Дякую вам за стійкість і за те, що ваш досвід та знання залишаються важливою частиною спільної роботи.

Дякую жінкам, які в роки війни опанували нові професії та взяли на себе важливу і складну роботу на шахтах. Це заслуговує на величезну повагу.

Бажаю вам безпечних змін та міцного здоров’я. Нехай поруч будуть рідні й близькі. Нехай ті, кого сьогодні чекають із фронту, якнайшвидше повернуться додому. І нехай в Україні настане справедливий та тривалий мир.

Зі святом! З Днем шахтаря!

З глибокою повагою

Рінат Ахметов».