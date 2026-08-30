Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-2, 9 КО) зазнав поразки від британця Сема Ноукса (19-1, 16 КО) у поєдинку за титул WBO International у легкій вазі.

​Бій тривав всі заплановані 10 раундів. Тож переможця було визначено за суддівськими записками: всі три рефері одностайно віддали перемогу Ноуксу — 99:91, 100:90 та 98:92.

​Ця поразка стала для Берінчика другою поспіль.