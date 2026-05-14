Левченко, Геращенко, Паттерсон і Жодзік – у заявці етапу Діамантової ліги у Сямені
Українські стрибунки у висоту дізналися імена суперниць
близько 2 годин тому
Українські стрибунки у висоту Ірина Геращенко та Юлія Левченко дізналися імена суперниць, з якими змагатимуться на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
До заявки увійшли бронзова медалістка Олімпіади-2024 Елеанор Паттерсон з Австралії, Марія Жодзік із Польщі, німкеня Імке Оннен, британка Морган Лейк, Ламара Дістен з Ямайки, американка Чаріті Хуфнагель та китаянки Лу Цзявень і Шао Юйці.
Етап пройде в суботу, 23 травня. Початок змагань зі стрибків у висоту – о 13.51.
Нагадаємо, Геращенко вперше візьме участь в етапі Діамантової ліги після народження доньки.
