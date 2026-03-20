Володимир Кириченко

Cьогодні, 20 березня, відбулися жіночі змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходить в польському Торуні.

Україну в секторі представили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх здобула золото з результатом 2.01 м. Це для неї друга перемога в кар'єрі на ЧС в приміщенні.

Левченко, австралійка Нікола Оліслагерс і сербка Ангеліна Топич стали другими.

Вдруге в історії на ЧС у приміщенні три спортсменки стали срібними призерками.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Торунь, Польша. Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,99

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,99

2. Юлія Левченко (Україна) – 1,99

Раніше Магучіх поділилась очікуваннями від чемпіонату світу-2026 в приміщенні.