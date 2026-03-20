Магучіх – чемпіонка світу-2026 з легкої атлетики в приміщенні, у Левченко – срібло
Українки підкорили планетарний форум у Торуні
близько 1 години тому
Cьогодні, 20 березня, відбулися жіночі змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходить в польському Торуні.
Україну в секторі представили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Магучіх здобула золото з результатом 2.01 м. Це для неї друга перемога в кар'єрі на ЧС в приміщенні.
Левченко, австралійка Нікола Оліслагерс і сербка Ангеліна Топич стали другими.
Вдруге в історії на ЧС у приміщенні три спортсменки стали срібними призерками.
Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні. Торунь, Польша. Стрибки у висоту. Жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,01 м
2. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,99
2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,99
2. Юлія Левченко (Україна) – 1,99
