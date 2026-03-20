Левченко — про срібло чемпіонату світу: «Повернула радість до стрибків»
Стрибунка у висоту прокоментувала свій успішний виступ на планетарному форумі
41 хвилину тому
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко прокоментувала свій виступ на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, де вона виборола срібну нагороду.
Спортсменка зізналася, що головним досягненням для неї стала не лише медаль, а й повернення щирої радості від змагального процесу. Слова наводить Суспільне Спорт.
Намагалася насолоджуватись. Це абсолютно не залежало від тієї висоти, яку я взяла. Дійсно повернути оцю радість до стрибків і до змагань — це займало в мене дуже багато часу. Розуміла: якщо медаль має бути моя, то так і буде, а якщо ні, то нічого страшного, працюємо далі.
Я дуже дякую всім, хто мене підтримує і підтримував. Це дійсно дало мені таку мотивацію і змогу рухатись далі. Тренерці Ірині Пустовойт, яка вміє знаходити потрібні слова, потрібний підхід. Де знаходжу внутрішню опору? У собі, у підтримці — в усьому треба знаходити. Головне мати віру всередині, і тоді все буде чудово.
Магучіх – чемпіонка світу-2026 з легкої атлетики в приміщенні, у Левченко – срібло.
