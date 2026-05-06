Геращенко вперше після декрету змагатиметься на етапі Діамантової ліги
Також участь візьме Юлія Левченко
Ірина Геращенко / Фото - Суспільне
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко виступить на етапі Діамантової ліги, який відбудеться в китайському Сямені. Для спортсменки це буде перший старт у цій серії з 2024 року та другий міжнародний турнір після повернення з декретної відпустки. Повідомляє Суспільне Спорт.
Окрім Ірини, до попередньої заявки на турнір у Китаї увійшла ще одна українка — Юлія Левченко.
Змагання в Сямені заплановані на суботу, 23 травня.
