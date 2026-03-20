Володимир Кириченко

Cьогодні, 20 березня, пройдуть жіночі змагання у секторі зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні в польському Торуні.

Україну представлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Початок – о 12.39.

Пряма трансляція буде доступна на платформі «Суспільне Спорт» і місцевих каналах «Суспільного».

Змагання проводитимуться на стадіоні «Куявсько-Поморська арена Торунь».

Нагадаємо, Магучіх виграла золото чемпіонату України у приміщенні.