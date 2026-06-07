Геращенко виборола срібло на етапі Континентального туру у Варшаві
Легкоатлетка показала результат 1,92 метра
близько 1 години томуПідписатися в
Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко посіла друге місце на етапі Континентального туру в Польщі з результатом 1,92 метра.
Геращенко лідирувала в боротьбі з Марією Жодзік на висоті 1,92 метра. Наступну планку на позначці 1,94 метра українка не взяла, після чого перенесла дві спроби на 1,96 метра. Вони також виявилися невдалими.
Переможницею змагань стала Марія Жодзік, а третє місце посіла Луїза Екман зі Швеції.
Континентальний тур. Варшава (Польща)
1. Марія Жодзік (Польща) – 1.94 м
2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.92 м
3. Луїза Екман (Швеція) – 1.90 м
Левченко здобула перемогу на Континентальному турі у Фінляндії.