Юлія Левченко прокоментувала Суспільне Спорт виступ на чемпіонаті світу-2025, де українка показала п’ятий результат:

Насправді я дуже задоволена, що на такій позитивній ноті завершився сезон і майже закінчується рік. Я щаслива, всім вдячна за підтримку. Дуже рада тому, що відчула: можу боротися і результат, який я показала, був медальний – лише за спробами ми розійшлися. Мені це приємно, для мене це особиста перемога.

Дуже класно, супер, багато людей, що вболівають. Навіть коли я виходила з арени – дуже багато людей все одно підтримували. Гадаю, ми підняли настрій виступом у фіналі.

Я дуже була задоволена рішенням суддів перечекати трішки дощ, цю сильну зливу. Це дуже врятувало, бо всі розуміли: якщо виходити під зливу стрибати, то стрибки не будуть такими якісними й ні для кого це добре не буде. Класно, що зробили паузу, що ми перечекали. Погода була теплою, єдине що – мокро, але доріжки висушували, більш-менш було добре.