Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх розставила пріоритети на найближчий олімпійський цикл. Спортсменка зосереджена на підготовці до Ігор у Лос-Анджелесі, тому наразі не розглядає можливість перерви в кар’єрі. Слова наводить Жорстка атлетика.

В інтерв'ю зіркова легкатлетка зазначила, що приклад колег по збірній, зокрема Ірини Геращенко, яка успішно повернулася в сектор після народження дитини, викликає повагу, проте сама Ярослава обирає інший шлях. Наразі її головна мета — збереження лідерства у світових стрибках у висоту.

У найближчому майбутньому дітей не планую. До Олімпіади у Лос-Анджелесі точно ні. У мене є племінниця, є діти у кумів. Цього достатньо поки що. Дитина Ірини Геращенко? Вони з чоловіком молодці, це їхнє спільне рішення. Я хочу ще пострибати. Ярослава Магучіх

Нагадаємо, Ірина Геращенко стала мамою минулого року, але вже встигла відновити форму та повернутися до змагань.

