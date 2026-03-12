Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс переписав історію легкої атлетики, встановивши новий світовий рекорд — 6,31 метра. Повідомляє Суспільне Спорт.

Олімпійський чемпіон підкорив цю висоту на турнірі у шведській Уппсалі. Для 25-річного спортсмена це вже 15-й світовий рекорд у кар’єрі.

Дюплантіс залишається незмінним рекордсменом світу у цій дисципліні з 2020 року.

