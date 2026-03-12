Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною
Це вже 15-й рекорд у кар’єрі шведського спортсмена
близько 1 години тому
Шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс переписав історію легкої атлетики, встановивши новий світовий рекорд — 6,31 метра. Повідомляє Суспільне Спорт.
Олімпійський чемпіон підкорив цю висоту на турнірі у шведській Уппсалі. Для 25-річного спортсмена це вже 15-й світовий рекорд у кар’єрі.
Дюплантіс залишається незмінним рекордсменом світу у цій дисципліні з 2020 року.
