Магучіх – про ЧС-2026 в приміщенні: «Будемо робити все можливе, щоб вибороти золото»
Зіркова легкоатлетка виступить на масштабному форумі в Торуні
20 хвилин тому
Ярослава Магучіх / Фото - UNITED24
Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилась очікуваннями від чемпіонату світу-2026 в приміщенні.
«Дуже цікаво повертатись сюди, тому що я була тут в 2021-му, але на чемпіонаті Європи. Але тепер це мій четвертий чемпіонат світу в приміщенні.
Звичайно, настрій бойовий, готова стрибати якомога вище і будемо робити все можливе, щоб вибороти найвищу сходинку п’єдесталу».
Турнір пройде у польській Торуні з 20 по 22 березня.
Нагадаємо, Магучіх та Левченко увійшли до складу учасниць ЧС-2026 у приміщенні.
