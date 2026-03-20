Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилась очікуваннями від чемпіонату світу-2026 в приміщенні.

«Дуже цікаво повертатись сюди, тому що я була тут в 2021-му, але на чемпіонаті Європи. Але тепер це мій четвертий чемпіонат світу в приміщенні.

Звичайно, настрій бойовий, готова стрибати якомога вище і будемо робити все можливе, щоб вибороти найвищу сходинку п’єдесталу».