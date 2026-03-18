Українки Магучіх та Левченко увійшли до складу учасниць ЧС-2026 у приміщенні
Змагання пройдуть з 20 по 22 березня в польському Торуні
Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на чемпіонаті світу у приміщенні, який пройде з 20 по 22 березня в польському Торуні. Повідомляє Суспільне Спорт.
Повний склад учасниць у стрибках у висоту: Ярослава Магучіх (Україна), Юлія Левченко (Україна), Елеонор Паттерсон (Австралія), Нікола Оліслагерс (Австралія), Вашті Каннінгем (США), Черіті Хафнагель (США), Ангеліна Топич (Сербія), Марія Жодзік (Польща), Ламара Дістан (Ямайка), Луїз Екман (Швеція), Марія Вукович (Чорногорія), Імке Оннен (Німеччина).
