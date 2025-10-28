«Не хочу йти на тренування». Магучіх пояснила причини не найкращих результатів у сезоні
Українка вперше відчула моральне виснаження
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх пояснила, чому не змогла показати максимальні результати у сезоні-2025. Однією з причин вона назвала емоційне виснаження від насиченого ритму життя та постійних змагань. Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Сергію Аллахвердяну.
Я перший раз відчула, що просто не хочу йти на тренування. Ти виходиш тільки тому, що знаєш: без роботи нічого не вийде. Три роки поспіль – збори, змагання, перельоти, місяць удома, і морально сил трохи не вистачило.
Магучіх: «Сезон завершено, поставлені задачі невиконані».