«Вболівав навіть кіт»: Магучіх відверто розповіла про повернення на чемпіонат України
Світова рекордсменка підкреслила, що увага українських фанів дають їй зрозуміти: вона стрибає не дарма
близько 2 годин тому
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на зимовому чемпіонаті України, куди вона повернулася після п'ятирічної перерви.
В ефірі Суспільне Спорт атлетка зазначила, що присутність родини, друзів і навіть домашнього улюбленця допомогла їй зберегти внутрішній баланс.
Найголовніша перевага — психологічне здоров'я. Вдома набагато краще: друзі, родина, мій кіт були зі мною. Тому зимова підготовка пройшла вдало, і я дуже рада цьому.
Магучіх підкреслила, що увага українських фанів та їхня жага до автографів надихають її на нові спортивні звершення.
Це дуже круто. Додає сили розуміння, що ти стрибаєш не даремно. Люди приходять, дивляться та хочуть отримати автографи — це мотивує на нові рекорди.
