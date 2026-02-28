Магучіх виграла золото чемпіонату України у приміщенні
Призерками стали Юлія Левченко і Ірина Геращенко
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою України у приміщенні, здобувши золото на змаганнях у Києві.
Ярослава посіла перше місце, підкорівши висоту — 1,96 м. Срібну медаль із аналогічним результатом здобула Юлія Левченко, поступившись Ярославі лише за кількістю спроб. Трійку призерок замкнула Ірина Геращенко.
На жаль, змагання не минули без прикрих інцидентів. Катерина Табашник, яка посіла четверте місце з результатом 1,87 м, отримала травму ноги під час виконання однієї зі спроб.
