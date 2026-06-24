Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на етапі Континентального туру в хорватському Загребі, де вона здобула золоту медаль із результатом 1,97 м.

Спортсменка оцінила умови проведення змагань за межами стадіону та відзначила підтримку вболівальників.

Я стрибнула 1.97 м. Гадаю, це була хороша спроба. Знаю, що можу стрибати вище. Це дуже класні змагання. Сподіваюся, що повернуся сюди наступного року.

Завжди по-різному змагатися за межами стадіону. Бачила багато українців — це було дуже приємно і тепло для мене.