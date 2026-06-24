Магучіх — про перемогу в Загребі: «Знаю, що можу стрибати вище»
Українка оцінила свій переможний стрибок на 1,97 м у Хорватії
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на етапі Континентального туру в хорватському Загребі, де вона здобула золоту медаль із результатом 1,97 м.
Спортсменка оцінила умови проведення змагань за межами стадіону та відзначила підтримку вболівальників.
Я стрибнула 1.97 м. Гадаю, це була хороша спроба. Знаю, що можу стрибати вище. Це дуже класні змагання. Сподіваюся, що повернуся сюди наступного року.
Завжди по-різному змагатися за межами стадіону. Бачила багато українців — це було дуже приємно і тепло для мене.
Магучіх «золотом» у Хенгело продовжила свою неймовірну серію.