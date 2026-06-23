Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася очікуваннями від виступу на етапі Континентального туру в Загребі.

Українка відзначила незвичний формат змагань поза стадіоном та наголосила на високому рівні конкуренції, адже у секторі зустрінуться три лідерки світового сезону. Також Магучіх заявила про амбітні цілі щодо оновлення рекордів турнірів. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я вперше в Загребі і дуже схвильована. З нетерпінням чекаю змагань, бо стрибки поза стадіоном дуже круті. Це зовсім інші відчуття — ти ближче до людей.

Знаю, що рекорд змагань – 2.08 м, і його втримує Бланка Влашич. Але у стартовому списку — три найкращі стрибунки в рейтингу сезону, тому це будуть дуже конкурентні змагання.

У мене ще не все є. Багато рекордів турніру не були побиті — це одна з моїх цілей. Те, чим ти займаєшся, мусить бути твоєю пристрастю, і стрибки у висоту — це моя пристрасть і мотивація для мене.

Моя мета цього року — стрибати якомога вище. Але насамперед — насолодитися моментом.