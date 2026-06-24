Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду на етапі Золотого континентального туру в Загребі (Хорватія).

Магучіх без помилок подолала планки на позначках 1,90 м та 1,95 м, а переможний результат 1,97 м підкорила з третьої спроби. Вже в статусі лідерки змагань українка намагалася взяти висоту 2,01 м, проте всі три спроби виявилися невдалими.

Срібні нагороди турніру розділили сербка Ангеліна Топич та австралійка Елеанор Паттерсон, які завершили виступи з результатом 1,95 м.

Ще одна представниця України Ірина Геращенко посіла дев'яте місце, зупинившись на позначці 1,85 м.

Континентальний тур. Загреб. Стрибки у висоту (жінки)



1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м

2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.95 м

2. Ангеліна Топич (Сербія) — 1.95 м

Магучіх: «Стрибки у висоту — це моя пристрасть і мотивація».