Магучіх виграла етап Континентального туру в Загребі
Ще одна українка Ірина Геращенко показала дев'ятий результат
19 хвилин томуПідписатися в
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду на етапі Золотого континентального туру в Загребі (Хорватія).
Магучіх без помилок подолала планки на позначках 1,90 м та 1,95 м, а переможний результат 1,97 м підкорила з третьої спроби. Вже в статусі лідерки змагань українка намагалася взяти висоту 2,01 м, проте всі три спроби виявилися невдалими.
Срібні нагороди турніру розділили сербка Ангеліна Топич та австралійка Елеанор Паттерсон, які завершили виступи з результатом 1,95 м.
Ще одна представниця України Ірина Геращенко посіла дев'яте місце, зупинившись на позначці 1,85 м.
Континентальний тур. Загреб. Стрибки у висоту (жінки)
1. Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м
2. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1.95 м
2. Ангеліна Топич (Сербія) — 1.95 м
Магучіх: «Стрибки у висоту — це моя пристрасть і мотивація».