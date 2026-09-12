Чесно, я дуже рада, що так швидко. Метр 86, 91, 95, 99 і далі повинно було бути 2.02 м, але його не було. Насправді для мене це дуже круто, коли так швидко. Я хоч і звикла лежати, але іноді, коли погана погода, чекати свого виступу по пів години чи годину трохи набридає. Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що трофей є. Це перший такий чемпіонат світу, і я його виграла.

Коли я 1.99 м взяла не з першої спроби, то подивилася і подумала: «Що це таке? Це знов та похибка, яка була на фіналі Діамантової ліги — що я до кінця розбігу не добігла». Тобто відштовхування та фаза були не такими активними.

Тетяна Володимирівна спочатку спитала, чи хочу я стрибати далі, і я відповіла: «Звичайно». Щоб одразу відпали питання, чому 2.04 м: трофей вже є, то чому б не спробувати? Перші дві спроби були гарні, третя — не дуже.

Організація змагань? Мені дуже подобається, чесно, тому що вся увага на спортсменів. Я дійсно відчувала себе, і дівчата відчували, що ми — зірки цього стадіону. Ми і є зірки в секторах, але тут це по-іншому. До кожної трансляції все було зручно: були картки, було видно, хто і де стрибає. Це дуже круто, сподіваюсь, такі змагання проводитимуться і надалі.