Володимир Кириченко

Сьогодні, 13 серпня, відбудеться кваліфікація у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх змагатиметься у кваліфікаційній групі A, а її співвітчизниця Ірина Геращенко – у групі B.

Змагання стартують о 12.55.

Для виходу в фінал потрібно підкорити висоту 1.91 м або увійти до топ-12 найкращих за підсумками кваліфікації.

Магучіх буде захищати титул, який здобувала у 2022 та 2024 роках.

Пряма трансляція – на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих каналах «Суспільного».

Розклад виступів українців на ЧЄ з легкої атлетики 13 серпня: старт Магучіх та Геращенко