Денис Сєдашов

Український метальник молота Михайло Кохан поділився враженнями від виступу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики в Бірмінґемі, де він здобув бронзову нагороду.

Зі слів спортсмена, він не повністю задоволений реалізацією запланованого, однак радий принести Україні першу медаль континентальної першості. Слова наводить Суспільне Спорт.

Як відчувається? Як друга "бронза" вже на моєму рахунку з чемпіонатів Європи. Покладу її до колекції поряд із першою бронзовою нагородою. Чи є поличка спеціальна? Так, шафа, яка зачиняється, щоб я її не бачив. Не зміг виконати те, що запланував. Але це нормально. Медаль є для країни, тож можна пишатися. Відчуваю трішки недосказаність, але все нормально. Михайло Кохан

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