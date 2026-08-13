Розклад виступів українців на ЧЄ з легкої атлетики 13 серпня: старт Магучіх та Геращенко
Фельфнер виступить у кваліфікації
Ярослава Магучіх / Фото - UNITED24
Представляємо розклад змагань за участі українців на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики.
Сьогодні, 13 серпня, українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко візьмуть участь в кваліфікації стрибків у висоту, а Артур Фельфнер – у метанні списа.
ЧЄ проходить з 10 по 16 серпня у Бірмінгемі. Трансляцію заплановано на «Суспільне Спорт».
Розклад виступів українців 13 серпня:
12:55. Стрибки у висоту, жінки, кваліфікація: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
15:48. Метання списа, чоловіки, кваліфікація: Артур Фельфнер
Нагадаємо, Михайло Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи з легкої атлетики у метанні молота.