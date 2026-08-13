Магучіх та Геращенко вийшли – у фіналі чемпіонату-2026 Європи з легкої атлетики
Обидві українки подолали кваліфікаційний норматив
Завершилася кваліфікація у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх змагалася у кваліфікаційній групі A, а її співвітчизниця Ірина Геращенко – у групі B.
Обидві українки взяли кваліфікаційний норматив 1,91 м та вийшли до фіналу.
Для виходу в фінал потрібно підкорити висоту 1.91 м або увійти до топ-12 найкращих за підсумками кваліфікації.
Магучіх розпочала захист титулу, який здобувала у 2022 та 2024 роках.
Фінал відбудеться в суботу, 15 серпня, о 22.07.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Стрибки у висоту. Жінки. Кваліфікація
Ярослава Магучіх (Україна) – 1,91 м Q
Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м Q
Розклад виступів українців на ЧЄ з легкої атлетики 13 серпня.