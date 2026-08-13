Володимир Кириченко

Завершилася кваліфікація у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який проходить у Бірмінгемі.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх змагалася у кваліфікаційній групі A, а її співвітчизниця Ірина Геращенко – у групі B.

Обидві українки взяли кваліфікаційний норматив 1,91 м та вийшли до фіналу.

Для виходу в фінал потрібно підкорити висоту 1.91 м або увійти до топ-12 найкращих за підсумками кваліфікації.

Магучіх розпочала захист титулу, який здобувала у 2022 та 2024 роках.

Фінал відбудеться в суботу, 15 серпня, о 22.07.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Стрибки у висоту. Жінки. Кваліфікація

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,91 м Q

Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м Q

Розклад виступів українців на ЧЄ з легкої атлетики 13 серпня.