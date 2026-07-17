Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Міланія Кохан, яка є сестрою відомого метальника молота Михайла Кохана, стала чемпіонкою Європи серед спортсменок до 18 років у Банській Бистриці.

У фіналі метання молота українка показала результат 70.19 метра. Кохан упевнено випередила свою найближчу переслідувачку, француженку Лоан Родріг, більш ніж на один метр.

Для Міланії цей чемпіонат Європи став дебютним міжнародним стартом у кар'єрі.

Кохан посів четверте місце на Меморіалі Іштвана Гуляя.