Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко підбила підсумки свого виступу на чемпіонаті України-2026 з легкої атлетики та поділилася планами на літній сезон.

За словами спортсменки, зараз для неї на першому місці — стабільність та збереження оптимальних кондицій. Слова наводить Суспільне Спорт.

Напевно, спершу це нормально. Будь-який результат на змаганнях — це те, що вдалося показати. Ми завжди намагаємося якнайкраще і робимо все від себе залежне. Я задоволена будь-якими своїми змаганнями. Мені найголовніше зараз — тримати свій технічний рівень за будь-яких умов та погоди, а також бути здоровою. Над цим і працюємо. Ірина Геращенко

Також легкоатлетка розповіла про логістичні нюанси підготовки до головних міжнародних стартів та окреслила найближчий графік змагань. Зокрема, виступ на етапі Діамантової ліги в Англії наразі залежить від швидкості оформлення документів.

Візу на чемпіонат Європи мені вже поставили. А от віза в Лондон на Діамантову лігу поки під питанням. Після чемпіонату Європи є старти, на які мы вже підтвердилися. Тож зараз або виступимо в Лондоні, або готуватимемося безпосередньо до чемпіонату Європи. Підготовка? Так, тільки в Україні, нікуди не їдемо. Звідси одразу вирушатимемо в Бірмінгем. У мене вдома дитина, чоловік, родина, батьки. У тренера так само всі вдома, тому ми залишаємося тут. Ірина Геращенко

«Змагання — це завжди свято»: Геращенко прокоментувала перемогу на Меморіалі Лонського.