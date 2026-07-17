Олійникова вийшла у півфінал турніру у Румунії
Українка у двох сетах здолала Клару Бюрель
близько 4 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 52) пробилася до 1/2 фіналу ґрунтового турніру серії WTA 250 в Яссах (Румунія).
У чвертьфінальному поєдинку українка, яка посіяна під третім номером, у двох сетах переграла француженку Клару Бюрель (WTA 630). Матч тривав 1 годину 53 хвилини. Протягом зустрічі Олійникова втратила сім геймів на власній подачі, але зуміла зробити дев'ять брейків.
WTA 250 Ясси (Румунія). Ґрунт. 1/4 фіналу
Олександра Олійникова (Україна) – Клара Бюрель (Франція) – 6:4, 7:5
У півфіналі Олександра зіграє проти представниці Єгипту Маяр Шериф (WTA 97).
Світоліна, Костюк та ще п'ять українок заявлені на турнір WTA 1000 у Цинциннаті.
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