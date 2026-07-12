Денис Сєдашов

Легкоатлет Артур Фельфнер виграв золоту медаль на чемпіонаті України. Представник Київської області здобув перемогу з результатом 80,03 метра. Для Фельфнера це четвертий титул чемпіона країни у кар'єрі.

Друге місце посів Ілля Саєвський (68,84 м), третє — Олександр П’ятниця (66,38 м).

У червні цього року Фельфнер посів п’яте місце на етапі Діамантової ліги, оновивши особистий рекорд сезону.

Ткачук стала чемпіонкою України у бігу на 400 метрів з бар'єрами.